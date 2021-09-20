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Tokat’ta 6 villaya giren 3 hırsız yakalandı

Tokat’ta 6 villaya giren 3 hırsız yakalandı

2029-2021 arasında 6 villadan ziynet eşyaları ve 20 bin lira çalan 3 kişi, polis ekiplerinin çalışmaları ile tespit edilerek yakalandı.