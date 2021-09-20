Euro
10.1606
0.2%
Dolar
8.669
0.26%
Altın
489.14
0.23%
Borsa
1.394
-1.82%
Bitcoin
383.870
-6.38%
EXEN Coin
22.45
-5.98%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Tokat’ta 6 villaya giren 3 hırsız yakalandı

    2029-2021 arasında 6 villadan ziynet eşyaları ve 20 bin lira çalan 3 kişi, polis ekiplerinin çalışmaları ile tespit edilerek yakalandı.
    • İHA
    • 20.09.2021 - 16:09
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 16:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokat’ta 6 villaya giren 3 hırsız yakalandı

    Tokat’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2019-2021 yılları arasında villalarda yaşanan hırsızlık olaylarını mercek altına aldı.

    6 villaya girip toplam 20 bin lira ile ziynet eşyalarını çalan hırsızları yakalamak için ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

    Görüntülerde, şüphelilerin R.Z., H.B. ve M.M. olduğu tespit edildi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Polis merkezindeki sorgularının tamamlanmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

    Tokat’ta 6 villaya giren 3 hırsız yakalandı #1

    Tokat’ta 6 villaya giren 3 hırsız yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir