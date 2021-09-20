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- Tokat’ta 6 villaya giren 3 hırsız yakalandı
Tokat’ta 6 villaya giren 3 hırsız yakalandı
2029-2021 arasında 6 villadan ziynet eşyaları ve 20 bin lira çalan 3 kişi, polis ekiplerinin çalışmaları ile tespit edilerek yakalandı.
- İHA
- 20.09.2021 - 16:09
- Güncelleme : 20.09.2021 - 16:29
Tokat’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2019-2021 yılları arasında villalarda yaşanan hırsızlık olaylarını mercek altına aldı.
6 villaya girip toplam 20 bin lira ile ziynet eşyalarını çalan hırsızları yakalamak için ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Görüntülerde, şüphelilerin R.Z., H.B. ve M.M. olduğu tespit edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Polis merkezindeki sorgularının tamamlanmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.