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- Tokat'ta, ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
Tokat'ta, ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
- DHA
- 12.06.2020 - 17:56
Tokat'ta 2008 yılında çıkan tartışma sonrasında, silahla amcasının oğlu Bilal Gövce'yi öldüren Yücel Gökçe, 2 ay önce tahliye oldu.
Gökçe, kent merkezinde dolaşırken 12 yıl önce öldürdüğü Bilal Gövce'nin kardeşi Duran Gövce ile karşılaştı.
KUZENİNİ BIÇAKLADI
Gövce, ağabeyini öldüren amcasının oğlu Yücel Gökçe'ye bıçakla saldırdı. 6 yerinden bıçaklanan Gökçe yaralanırken, şüpheli Duran Gövce ise yaya olarak olay yerinden kaçtı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı Yücel Gökçe olay yerinin 50 metre ilerisinde bulunan aile hekimliğine giderek yardım istedi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yücel Gökçe, ameliyata alındı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Olay yerinden kaçan Duran Gövce'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yaralı Yücel Gökçe'nin daha önce Gövce olan soyadını, cinayetten sonra değiştirdiği öğrenildi.