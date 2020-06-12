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    Tokat'ta, ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı

    Kısa bir süre önce cezaevinden tahliye olan Yücel Gökçe, amcasının oğlu Duran Gövce tarafından bıçakla yaralandı.
    • DHA
    • 12.06.2020 - 17:56
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    Tokat'ta, ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı

    Tokat'ta 2008 yılında çıkan tartışma sonrasında, silahla amcasının oğlu Bilal Gövce'yi öldüren Yücel Gökçe, 2 ay önce tahliye oldu.

    Gökçe, kent merkezinde dolaşırken 12 yıl önce öldürdüğü Bilal Gövce'nin kardeşi Duran Gövce ile karşılaştı.

    KUZENİNİ BIÇAKLADI

    Gövce, ağabeyini öldüren amcasının oğlu Yücel Gökçe'ye bıçakla saldırdı. 6 yerinden bıçaklanan Gökçe yaralanırken, şüpheli Duran Gövce ise yaya olarak olay yerinden kaçtı.

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralı Yücel Gökçe olay yerinin 50 metre ilerisinde bulunan aile hekimliğine giderek yardım istedi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yücel Gökçe, ameliyata alındı.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Olay yerinden kaçan Duran Gövce'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yaralı Yücel Gökçe'nin daha önce Gövce olan soyadını, cinayetten sonra değiştirdiği öğrenildi.

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