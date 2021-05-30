Tokat'ta ağıla saldıran kurt, 35 küçükbaşı telef etti

Borçla aldığı küçükbaşlardan 35’inin kurtların saldırısı sonucu telef olduğunu gören besici, yetkililerden yardım istedi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesindeki Büşürüm köyünde Şakir Kılıçarslan (52), borçla 63 adet küçükbaş hayvan satın aldı.

Kurban Bayramı’nda satmak için beslediği koçlara gözü gibi bakan Kılıçarslan, hayvanlarını akşam saatlerinde ağıla aldı.

35 KOÇ TELEF OLDU

Sabah kalktığında hayvanları otlatmak için ağıla giren Kılıçarslan, beklemediği manzara ile karşılaştı.

Kurtların saldırısı sonucu 35 hayvanının telef olduğunu gören besici şok yaşadı.

BORÇLARINI ÖDEYECEKTİ

Yaralı olan 17 küçükbaş kesildi. Telef olanlar ise bir traktöre yüklenerek ormanlık alana bırakıldı.

Bayramda hayvanlarını satarak borçlarını ödemeyi hayal eden Kılıçarsalan, yardım bekliyor.

"11 ADET DAVARIM KALDI"

Yaşadığı olayı dile getiren Kılıçarslan, “Akşam hayvanlarımı ağılıma koydum. Köpeklerime güvenerek eve gittim. Sabah ağıla geldiğimde koçlardan iki tanesini ağılın dışında parçalanmış olarak gördüm. Ağıla girdiğimde hayvanlar telef olmuştu. Yaralı olanları kestik. Elimde 11 adet davarım kaldı. Bu hayvanları borçla almıştım. Adamların borçlarını nasıl ödeyeceğim, ne yapacağımı bilmiyorum. Yardım bekliyorum” dedi.