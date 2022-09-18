Tokat'ta akrabaların kavak ağacı kavgası

Kavak ağacı nedeniyle aralarıdan husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Tokat'ın merkeze Bağlı Beşören köyü yakınlarındaki Karaca yaylasında kavak ağacı meselesinden dolayı akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre kavga sonrası 55 yaşındaki Cemalettin N. yanında bulunan av tüfeği ile ateş açtı.

4 kişi yaralandı

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Sinan (42), Munise (40), Şerife (35) ve Emirhan Nazik yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 kişinin durumu ağır

Olayda yaralanan Sinan ve Melisa Nazik'in durumların ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri soruşturma kapsamında Y.N, T. N ve A.N.'yi gözaltına aldı. Silahı kullandığı belirtilen ve olaydan sonra kaçan Cemalettin N.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

















