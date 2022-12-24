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Tokat'ta alacak-verecek kavgası: Baba ve oğlu tutuklandı

Tokat'ta alacak-verecek kavgası: Baba ve oğlu tutuklandı

Erbaa'da keser ve yaba diye tabir edilen tarım aleti ile 1 kişiyi ağır yaralayan baba ile oğlu, tutuklandı.