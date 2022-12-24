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    Tokat'ta alacak-verecek kavgası: Baba ve oğlu tutuklandı

    Erbaa'da keser ve yaba diye tabir edilen tarım aleti ile 1 kişiyi ağır yaralayan baba ile oğlu, tutuklandı.
    • 24.12.2022 - 16:55
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    Tokat'ta alacak-verecek kavgası: Baba ve oğlu tutuklandı

    Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Üzümlü köyünde, alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Kısa süreden alevlenen tartışma, kavgaya dönüştü.

    Kavgada, keser ve yaba ile saldırıya uğrayan M.B. (47) ağır yaralandı.

    2 kişi tutuklandı

    Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan F.B. (60) ile oğlu E.B. (21) jandarmadaki işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesine sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre; nöbetçi mahkeme tarafından baba ile oğlu tutuklandı.

    Yaralının hayati tehlikesi devam ediyor

    Öte yandan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahi Servisinde tedavi altına alınan M.B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Tokat ta alacak-verecek kavgası: Baba ve oğlu tutuklandı #1

    Tokat ta alacak-verecek kavgası: Baba ve oğlu tutuklandı #2


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