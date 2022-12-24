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- Tokat'ta alacak-verecek kavgası: Baba ve oğlu tutuklandı
Tokat'ta alacak-verecek kavgası: Baba ve oğlu tutuklandı
Erbaa'da keser ve yaba diye tabir edilen tarım aleti ile 1 kişiyi ağır yaralayan baba ile oğlu, tutuklandı.
- 24.12.2022 - 16:55
Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Üzümlü köyünde, alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Kısa süreden alevlenen tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavgada, keser ve yaba ile saldırıya uğrayan M.B. (47) ağır yaralandı.
2 kişi tutuklandı
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan F.B. (60) ile oğlu E.B. (21) jandarmadaki işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesine sevk edildi.
İHA'nın haberine göre; nöbetçi mahkeme tarafından baba ile oğlu tutuklandı.
Yaralının hayati tehlikesi devam ediyor
Öte yandan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahi Servisinde tedavi altına alınan M.B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.