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    Tokat'ta ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı 

    Hasta taşıyan ambulansın kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu hasta Hanife Yılmaz öldü, 2'si sağlık personeli 3 kişi yaralandı.
    • 23.07.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 12:42
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    Tokat'ta ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı 

    Tokat'ın Reşadiye ilçesinde hasta taşıyan ambulans şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Reşadiye-Niksar D-100 kara yolu Sanayi Sitesi kavşağında gerçekleşen olayda Kürşat Şahin hakimiyetinki ambulans aracı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

    1 ölü, 3 yaralı

    Olay yerine sevk edilen ekipler müdahalede bulunduğu sırada araç içerisindeki hasta Hanife Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirtti.

    Sürücü Şahin ile sağlık çalışanları Veli Şimşek ve Burak Tez ise yaralandı.

    Tokat'ta ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı VİDEO

    Tokat ta ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı  #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    DHA'nın aktarımına göre; Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


    Tokat ta ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı  #2

    Tokat ta ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı  #3

    Tokat ta ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı  #4

    Tokat ta ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı  #5

    Tokat ta ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı  #6


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