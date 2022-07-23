Tokat'ta ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Tokat'ta ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Hasta taşıyan ambulansın kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu hasta Hanife Yılmaz öldü, 2'si sağlık personeli 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde hasta taşıyan ambulans şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Reşadiye-Niksar D-100 kara yolu Sanayi Sitesi kavşağında gerçekleşen olayda Kürşat Şahin hakimiyetinki ambulans aracı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

1 ölü, 3 yaralı

Olay yerine sevk edilen ekipler müdahalede bulunduğu sırada araç içerisindeki hasta Hanife Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirtti.

Sürücü Şahin ile sağlık çalışanları Veli Şimşek ve Burak Tez ise yaralandı.

Tokat'ta ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı VİDEO



Yaralılar hastaneye kaldırıldı

DHA'nın aktarımına göre; Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



















