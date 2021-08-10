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    Tokat'ta araca sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

    Otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı kedi tedavi için bakımevine götürüldü.
    • DHA
    • 10.08.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 15:11
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    Tokat'ta araca sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

    Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde park halindeki otomobilden kedi sesi geldiğini fark edenler, araç sahibi Süleyman Kaya'ya ulaştı.

    Kaya, tüm uğraşlarına rağmen kediyi bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

    İhbar üzerine kısa sürede adrese gelen ekipler, kediyi sıkıştığı motor bölümünden çıkardı.

    BAKIMEVİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

    Hafif yaralanan kedi, tedavisi için Niksar Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü.

    Tokat ta araca sıkışan kediyi itfaiye kurtardı #1

    Tokat ta araca sıkışan kediyi itfaiye kurtardı #2

    Tokat ta araca sıkışan kediyi itfaiye kurtardı #3

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