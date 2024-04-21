İHA

Eğlencelerde havaya kurşun sıkılması hayati tehlikeye neden oluyor. Bu kurşunun yere düşmesi bir insana isabet ettiğinde ise ölümle sonuçlanabiliyor.

Tokat'ta yaşayan Emre Kanbulat, evinin bahçesine park ettiği aracının ön camına yorgun merminin düştüğünü fark edince, "Mermi havada durmuyor. Çocuklarımıza da isabet edebilirdi." diyerek tepki gösterdi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Emre Kanbulat, aracını Yunus Emre Mahallesi Derman Sokak'taki evinin bahçesine park etti.

Bir süre sonra aracına gelen Kanbulat, aracın ön camına yorgun mermi isabet ettiğini gördü.

Yorgun kurşun, daha önce can almıştı

Kahbulut, bu olayın daha önce yaşandığını ve bir kız çocuğunun ölümüne neden olduğunu belirtip, endişesini dile getirdi.

"Çocuklarımıza da isabet edebilirdi"

Aracına yorgun mermi isabet eden Emre Kanbulat, yaşanan olay karşısında sessiz kalmayarak şöyle konuştu:

Evimin önünde park halindeki aracıma yorgun mermi düştü. Bu durumu daha önce de yaşadık. Bir arkadaşımızın kızı vefat etti. Evin önünde bizim kızlarımız da var. Çocuklarımız da var. Oynuyorlar. Daha duyarlı olsunlar. Bu mermi havada kalmıyor. Bir yere düşüyor. Araba bizim için önemli değil ama çocuklarımızın başına bir şey gelse biz ne yaparız yani? Sizin çocuğunuzun da başına gelebilir. Her şey olabilir. Ama çocuklarımıza bir şey olmasın başka bir şey istemiyorum.