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    Tokat'ta askeri araç devrildi: 1 asker şehit 3 yaralı

    Niksar-Tokat karayolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan asker servisinde, kaza sonucu 1 asker şehit olurken, 3 asker ise yaralandı.
    • AA
    • 04.03.2022 - 09:42
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    Tokat'ta askeri araç devrildi: 1 asker şehit 3 yaralı

    Tokat'ta Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev yapan askerler servis aracı ile yola çıktı.

    Uzman Çavuş Mustaga Sağlam kontorlündeki servis,  buzlanma nedeniyle Tokat-Niksar kara yolu Almus kavşağı yakınlarında bariyere çarparak devrildi.

    ASKERLER YARALANDI

    Kazada sürücü ile araçta bulunan uzman çavuşlar İsmail Elfin, Muammer Kurt ve Ali Yiğit yaralandı.

    Araçta sıkışan Elfin ile diğer yaralılar, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    1 ASKER ŞEHİT OLDU

    Yaralılardan Elfin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    Hastanede Başhekim Dursun Tüzün'den bilgi alan Vali Ozan Balcı ve İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bastancı, daha sonra kaza yerinde incelemede bulundu.

    Tokat ta askeri araç devrildi: 1 asker şehit 3 yaralı #1

    Tokat ta askeri araç devrildi: 1 asker şehit 3 yaralı #2

    Tokat ta askeri araç devrildi: 1 asker şehit 3 yaralı #3

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