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    Tokat'ta bir AVM'de yangın çıktı

    Organize Sanayi Bölgesi'nde sabah saatlerinde bir AVM’de yangın meydana geldi.
    • İHA
    • 25.09.2020 - 07:31
    • Güncelleme : 25.09.2020 - 07:31
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    Tokat'ta bir AVM'de yangın çıktı

    Tokat’ta sabah saatlerinde Tokat Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan bir AVM’de henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

    Alevler kısa sürede geniş bir alanı kapladı. Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    BÜYÜK MADDİ HASAR VAR

    Çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri istendi.

    Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Büyük maddi hasarın yaşandığı yangında can kaybı veya yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

    Tokat'ta bir AVM'de yangın çıktı VİDEO


    Tokat ta bir AVM de yangın çıktı #1

    Tokat ta bir AVM de yangın çıktı #2

    Tokat ta bir AVM de yangın çıktı #3

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