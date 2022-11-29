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    Tokat'ta bir doktor, hasta yakını tarafından şiddete uğradı

    Erbaa ilçesinde hastaneye randevusuz tedavi talebinde bulunan hasta yakını önce doktorla sözlü tartışmaya girdi, sonra doktora saldırarak darbetti.
    • 29.11.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 16:39
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    Tokat'ta bir doktor, hasta yakını tarafından şiddete uğradı

    Doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bitmek bilmiyorken her gün farklı bir olay daha yaşanıyor...

    Doktora yapılan şiddetin bu seferki örneği Tokat'tan geldi.

    Tokat'ta bulunan Erbaa Devlet Hastanesi'nde, annesi Y.Y.'yi randevusuz tedavi ettirmek isteyen 47 yaşındaki C.Y. ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Dağıstan Ergin arasında sözlü tartışma yaşandı.

    Hasta yakını doktora saldırdı

    Yaşanan sözlü tartışmada hararet artınca hasta yakını, doktorun muayene odasına girerek saldırmaya başladı.

    Saldırıya uğrayan doktoru, sağlık çalışanları ve diğer hasta yakınları şahsa müdahale ederek kurtardı.

    Tokat’ta, doktor hasta yakını tarafından darbedildi VİDEO

    Tokat ta bir doktor, hasta yakını tarafından şiddete uğradı #1

    Saldırgan gözaltına alındı

    C.Y., ifade işlemleri için polis merkezine götürülerek gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Tokat ta bir doktor, hasta yakını tarafından şiddete uğradı #2

    "Serbest bırakılmasın, cezasını çeksin istiyorum"

    İHA'nın haberine göre, şiddete uğrayan doktor yaşadığı korku dolu anları gözü yaşlı olarak anlattı.

    Uzm. Dr. Elif Dağıstan Ergin, randevusuz hasta bakamayacağını, yoğun olduğunu söylemesi üzerine hasta yakını tarafından darbedildiğini belirterek, "Öğle arasında tekrar geldiler. Bakamayacağımı söyledim. Yüzüme vurdu, boğazımı sıkmaya başladı. Sonra beni poliklinikten dışarı attı, yere düştük. Boğazımı sıkmaya devam ediyordu. O anda sekreterler yardım etmese daha kötü durumlar olabilirdi. Bu tür olaylar sık yaşanıyor. Suçlular serbest bırakılıyor. Serbest bırakımasın cezasını alsın istiyorum." şeklinde sitemini dile getirdi.


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