Tokat'ta bir doktor, hasta yakını tarafından şiddete uğradı

Tokat'ta bir doktor, hasta yakını tarafından şiddete uğradı

Erbaa ilçesinde hastaneye randevusuz tedavi talebinde bulunan hasta yakını önce doktorla sözlü tartışmaya girdi, sonra doktora saldırarak darbetti.

Doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bitmek bilmiyorken her gün farklı bir olay daha yaşanıyor...

Doktora yapılan şiddetin bu seferki örneği Tokat'tan geldi.

Tokat'ta bulunan Erbaa Devlet Hastanesi'nde, annesi Y.Y.'yi randevusuz tedavi ettirmek isteyen 47 yaşındaki C.Y. ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Dağıstan Ergin arasında sözlü tartışma yaşandı.

Hasta yakını doktora saldırdı

Yaşanan sözlü tartışmada hararet artınca hasta yakını, doktorun muayene odasına girerek saldırmaya başladı.

Saldırıya uğrayan doktoru, sağlık çalışanları ve diğer hasta yakınları şahsa müdahale ederek kurtardı.

Tokat’ta, doktor hasta yakını tarafından darbedildi VİDEO

Saldırgan gözaltına alındı

C.Y., ifade işlemleri için polis merkezine götürülerek gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Serbest bırakılmasın, cezasını çeksin istiyorum"

İHA'nın haberine göre, şiddete uğrayan doktor yaşadığı korku dolu anları gözü yaşlı olarak anlattı.

Uzm. Dr. Elif Dağıstan Ergin, randevusuz hasta bakamayacağını, yoğun olduğunu söylemesi üzerine hasta yakını tarafından darbedildiğini belirterek, "Öğle arasında tekrar geldiler. Bakamayacağımı söyledim. Yüzüme vurdu, boğazımı sıkmaya başladı. Sonra beni poliklinikten dışarı attı, yere düştük. Boğazımı sıkmaya devam ediyordu. O anda sekreterler yardım etmese daha kötü durumlar olabilirdi. Bu tür olaylar sık yaşanıyor. Suçlular serbest bırakılıyor. Serbest bırakımasın cezasını alsın istiyorum." şeklinde sitemini dile getirdi.