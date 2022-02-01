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    Tokat'ta bir kişi evine çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

    Tokat'ta Erol Öncü, evine gittiği arkadaşı Tamer M. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Polis, olayın ardından eşi ve 2 çocuğunu alarak kaçan Tamer T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 01.02.2022 - 23:25
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    Tokat'ta bir kişi evine çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

    Saat 20.00 sıralarında Tokat'ın Erenler Mahallesi Uzunseki Sokak'taki Tamer M.'ye ait evde yaşanan olayda Tamer M., evine çağırdığı arkadaşı Erol Öncü ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    AV TÜFEĞİYLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

    Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Tamer M., evde bulunan av tüfeği ile Öncü'ye ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Öncü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öncü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    EŞİ VE ÇOCUKLARINI ALIP KAÇTI

    Olay sonrası Tamer M., eşi ve 2 çocuğunu da yanına alarak kaçtı. Polis ekipleri Tamer M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Tokat ta bir kişi evine çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü #1

    Tokat ta bir kişi evine çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü #2

    Tokat ta bir kişi evine çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü #3

    Tokat ta bir kişi evine çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü #4

    Tokat ta bir kişi evine çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü #5

    Tokat ta bir kişi evine çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü #6


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