Tokat'ta buzlanan merdiven tüpçüye zor anlar yaşattı

Pazar ilçesinde iki elinde tüp taşırken buzlanan merdivenden kayarak düşen şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.

Tokat’ta yoğun kar yağışının ardından soğuk havanın da etkisi ile yollar ve kaldırımlar buzlandı. Buzlanan yol ve kaldırımlar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Pazar ilçesinde motosikletle getirdiği tüpleri taşıyan Vehbi Özmen, buzlanan merdivenlerde ayakta kalmakta güçlük çekti.

SIRT ÜSTÜ DÜŞTÜ

İki elindeki tüple merdivene çıkmaya başlayan Özmen, sırt üstü düştü. Kendini biranda yerde bulan şahıs, başını son anda yere çarpmaktan kurtardı.

KAMERALARA YANSIDI

Özmen, yaşadığı şaşkınlığı atlattıktan sonra yerden kalkarak binaya girdi. Kameralara yansıyan bir diğer görüntüde ise merdivenlerden çıkmaya çalışan şahsın zor anları yer aldı.