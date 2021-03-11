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    Tokat'ta çalıştığı yerden mazot çalıp satarken yakalandı

    Çalıştığı iş yerinden çaldığı mazotu daha düşük fiyattan piyasaya süren şahıs, suçunu itiraf etti.
    • DHA
    • 11.03.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 18:02
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    Tokat'ta çalıştığı yerden mazot çalıp satarken yakalandı

    Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine kentte İsmail Ç. (29) ve A.S.'nin (30) piyasadan daha ucuza mazot sattığı bilgisine ulaştı.

    Takibe alınan şüphelilerin merkeze bağlı Aluç köyündeki evlerine operasyon düzenlendi.

    Yapılan aramada variller içinde 2 ton mazot ele geçirildi.

    İTİRAFTA BULUNDU

    Gözaltına alınan şüphelilerden İsmail Ç., ifadesinde mazotu çalıştığı inşaat firmasında aralıklarla çalarak arkadaşının evinde depoladığını ve sattığını itiraf etti. İnşaat firması yetkililerinin çalınan mazottan bilgilerinin olmadığı ortaya çıktı.

    FİRMAYA İADE EDİLDİ

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail Ç. tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen 2 ton mazot ise jandarma ekiplerince inşaat firmasına iade edildi.

    Tokat ta çalıştığı yerden mazot çalıp satarken yakalandı #1

    Tokat ta çalıştığı yerden mazot çalıp satarken yakalandı #2

    Tokat ta çalıştığı yerden mazot çalıp satarken yakalandı #3

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