Tokat'ta çalıştığı yerden mazot çalıp satarken yakalandı

Çalıştığı iş yerinden çaldığı mazotu daha düşük fiyattan piyasaya süren şahıs, suçunu itiraf etti.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine kentte İsmail Ç. (29) ve A.S.'nin (30) piyasadan daha ucuza mazot sattığı bilgisine ulaştı.

Takibe alınan şüphelilerin merkeze bağlı Aluç köyündeki evlerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada variller içinde 2 ton mazot ele geçirildi.

İTİRAFTA BULUNDU

Gözaltına alınan şüphelilerden İsmail Ç., ifadesinde mazotu çalıştığı inşaat firmasında aralıklarla çalarak arkadaşının evinde depoladığını ve sattığını itiraf etti. İnşaat firması yetkililerinin çalınan mazottan bilgilerinin olmadığı ortaya çıktı.

FİRMAYA İADE EDİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail Ç. tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen 2 ton mazot ise jandarma ekiplerince inşaat firmasına iade edildi.









