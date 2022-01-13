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- Tokat’ta çatısı yanan komşusuna yardım ederken akıma kapılıp öldü
Tokat’ta çatısı yanan komşusuna yardım ederken akıma kapılıp öldü
Evinin çatısı yanan komşusuna yardım etmek isterken elektrik akımına kapılan 2 çocuk babası, hayatını kaybetti.
- DHA
- 13.01.2022 - 14:32
- Güncelleme : 13.01.2022 - 15:02
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Ballıbağ köyünde sabah saat 07.30’da, Davut Uzun’a ait evin çatısında yangın çıktı.
Çıkan yangın, ihbar üzerine köye giden Erbaa Belediyesi İtfaiyesi’nin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.
Yangının söndürülmesinin ardından evli ve 2 çocuk babası Cengiz Hezenci (39), binanın çatısında yangından hasar gören tahta parçalarının temizlenmesi için komşusu Davut Uzun'a yardım etmek istedi.
AKIMA KAPILDI, CAN VERDİ
Hezenci, komşusuna yardım ettiği sırada çatıdaki elektrik teline temas edince, akıma kapıldı.
Yaralanan Hezenci, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.