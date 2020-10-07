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    Tokat'ta çocuk parkı alev alev yandı

    Çocuk parkında yangın çıktı. Çıkan yangında parkta bulunan oyuncaklar ve spor aletleri kullanılamaz hale geldi. Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
    • DHA
    • 07.10.2020 - 12:25
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 12:25
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    Tokat'ta çocuk parkı alev alev yandı

    Tokat'ta bulunan Erenler Mahallesi’nde, kısa süre önce yapılan çocuk parkında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

    Çocuk parkındaki aletler ve oyuncakların alev aldığını gören mahalleli, itfaiye ekiplerine haber verdi. Plastik aletler ve oyuncaklar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

    PARK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yangın, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aletler ve oyuncaklar kullanılamaz hale geldi.

    NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Mahallede yaşayan çocuklar ise yangını korku dolu gözlerle izledi. Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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