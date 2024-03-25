Tokat'ta çocukları istismar etmeye kalkan şahıs gözaltına alındı Tokat’ın Erbaa ilçesinde sosyal paylaşım sitesinden müstehcen yayın yapan emekli uzman çavuş F. A. (56), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Binlerce çocuk takipçisi bulunan şahsın, +18 videolar da paylaştığı iddia edildi.

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Yoğun sosyal medya kullanımı çocuklarımız için tehlikeli olabiliyor.

Özellikçe çeşitli platformlarda herhangi bir yaş sınırı ve güvenlik önlemi olmaması yaşanabilecek olayları daha da kolay hale getiriyor.

Son olarak TikTok'ta 60'lı yaşlardaki bir şahsın genellikle küçük kız çocuklarını takip ettiği görüldü.

TikTok'ta açtığı yayınlarda kız çocuklarıyla yaptığı konuşmalar dikkat çekti

F.A. isimli şahsın yaptığı yayınlar ise dikkat çekti.

Şahsın sosyal medya hesabından kayıt altına alınan canlı yayınlardan birinde küçük bir kız çocuğunun şahsa "Beni tanımadın mı, geçen size geldim ya" dediği duyuldu.

Bu videoların devamında canlı yayına katılan kız çocukları kendi ailelerine de tepki göstererek ısrarla o yayınlarda kalacaklarını söylediler.

Daha önce de CİMER'e şikayet edildi

Tokat Erbaa ilçesinde yaşadığı bilinen F.A. isimli şahsın, daha önce de küçük çocuklarla yaptığı yayınlardan rahatsız olanlar CİMER üzerinden şikayet oluşturdu.

Bazı kız çocuklarıyla DM'den özel mesajlaşma yoluyla konuştuğu iddia edilen bu şahıs, kendi paylaşımlarında da profil fotoğrafı olmayan ve mikrofonu kapatanları yayından atacağını beyan etti.

Gözaltına alındı

Sosyal medyadaki şikayetler sonrası adli merciler de harekete geçtiler.

Gelen son bilgiye göre, binlerce çocuk takipçisi olan F.A.'nın Erbaa’da gözaltına alındığı bildirildi.

Şahsın dijital materyallarine de el konularak incelemeye alındığı bilgisine ulaşıldı.