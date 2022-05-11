Tokat'ta çocukların oynadığı cisim, bomba gibi patladı

Buldukları bir cismi odun ve kağıt kullanarak yakmaya çalışan 4 çocuk, yaşanan patlamada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çocuklar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tokat’ta, belediye binasının arkasında bulunan Ali Paşa Mahallesi’ndeki boş arazide, akşam saatlerinde 4 çocuk, buldukları bir cismi kağıt ve odunla yakmaya çalıştı.

Cismin bomba gibi patlamasıyla Hamza İlbey Tekçe (7), Tarık Kipel (8), Osman Gazi Utuş (9) ve Ensar Utuş (9) yaralandı.

DHA’nın haberine göre; patlama sesini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İlbey Tekçe ve Tarık Kipel Tokat Devlet Hastanesi’ne, Osman Gazi Utuş ve Ensar Utuş ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Tarık Kipel'in gözünden, başından ve ayağından ağır yaralandığı belirlendi.

Diğer 3 çocuğun ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yara aldığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, patlamanın olduğu yerde inceleme başlattı.

“Çocuklar kan revan içindeydi”

İlbey Tekçe'nin amcası Oğuzhan Tekçe, olaya yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Benim ofisim yakındı mahalleye. Koşarak gittim. Çocuklar kan revan içindeydi. Ellerinde bir şey patlamış ama ne patladığını tam olarak bilmiyoruz.

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“Bunu oraya kim koydu?”

Bomba gibi bir şey diyorlar duyanlar. Sesi falan çok yüksek çıkmış. Çocuklar bir yerden bulmuş. Ali Paşa Camisi'nin oradan aldık diyorlar çocuklar ama böyle şeylerin ortalık yerde olması ne kadar doğru onu sorgulamak lazım. Bunlar çocuk neticede bulduğu şeyi patlatır, oynar. Bunu oraya kim koydu? Hangi yetkili koydu? Niye saklamıyorlar bunları? Bu işlerin üstüne düşmek lazım. Çocuğun biri biraz ağır, diğerleri çok şükür iyi.”

Tokat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Halil İbrahim Akdoğan ise, "Şüpheli bir yabancı cisim patlama sonucu yaralanan 4 çocuğumuz getirildi. İkisinin durumu stabildi. Üniversiteye sevk ettik. Şu an 2 yaralımız var hastanemizde. Bunların da birisinin genel durumu iyi. Diğerinin de yüzünde yanıkları mevcut. Tedavisi devam ediyor.'' diye konuştu.

Cismin, Ramazan topu olarak bilinen havai fişek kutusu olduğu öğrenildi.