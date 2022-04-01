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- Tokat’ta demir yolunda hırsızlık: Kazayı polis önledi
Tokat’ta demir yolunda hırsızlık: Kazayı polis önledi
- DHA
- 01.04.2022 - 13:14
- Güncelleme : 01.04.2022 - 13:26
Tokat’ın Zile ilçesinde, 30 Mart’ta gece saatlerinde, ilçeden geçen demir yolu hattı üzerindeki ray kelepçeleri hırsızlık amacıyla söküldü.
Polis ekipleri, demir yolu üzerinde şüpheliler bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, hemzemin geçitten 300 metre ileride rayların beton travers bağlantısını sağlayan vida ile kelepçeler buldu.
YÜK TRENİ YARIM SAAT KALA DURDURULDU
TCDD görevlilerine haber veren polis ekipleri, Sivas istikametinden gelen yük treninin olay yerine yarım saat uzaklıkta durdurulmasını sağladı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Şüphelilerinin Bahadır Kaya (20) ve Hüseyin Kaya (20) olduğu belirlendi. Şüpheliler, ilçe merkezinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
ELE GEÇİRİLENLER
İlçe merkezinde yakalanan şüphelilerin ikametlerindeki aramada 27 ray kelepçesi ve 27 ray vidası bulundu.
TREN, GECİKMELİ OLARAK YOLUNA DEVAM ETTİ
Malzemelerin yerine takılmasıyla yük treni rötarlı olarak yoluna devam etti.