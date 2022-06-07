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    Tokat'ta, depreme çay içerken yakalanan esnafın korkusu kamerada

    Bu sabah saat 08.06’da meydana gelen 3.9’luk depreme dükkanında çay içerken yakalanan esnaf Mustafa Kahraman’ın yaşadığı korku, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
    • 07.06.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 18:05
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    Tokat'ta, depreme çay içerken yakalanan esnafın korkusu kamerada

    Tokat’ta bugün, saat 08.06 sıralarında, merkez üssü Pazar ilçesine bağlı Küçükbağlar köyü olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Çevre illerden de hissedilen depremde, can ve mal kaybı meydana gelmedi. Evlerinde depremi hissedenler kısa süreli de olsa korku dolu anlar yaşadı.

    İHA’nın haberine göre; kent merkezinde bir büfede çayını yudumlarken depreme yakalanan esnafın yaşadığı korku güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    “2 saniye sürdü ama bizi korkutmaya yetti”

    Esnaf Mustafa Kahraman, çay içerken bir sesle birlikte depremi hissettiğini ifade ederek, “Can havli ile dışarı kaçtım. Çok kötü idi, Allah daha beterini kimseye yaşatmasın. İlk defa bu korkuyu yaşadım. 2 saniye sürdü ama bizi korkutmaya yetti.” dedi.

    Tokat'ta, depreme çay içerken yakalanan esnafın korkusu VİDEO

    Tokat ta, depreme çay içerken yakalanan esnafın korkusu kamerada #1


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