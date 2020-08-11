Derbent Mahallesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil adeta ikiye bölünürken, sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tokat'ın Derbent Mahallesinde gece saatlerinde meydan gelen kazada, Tokat çevre yolundan OSB girişine yönelen Selami Ö. (38) idaresinde 60 VB 376 plaklı Tofaş Şahin marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.





OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpmanın etkisi ile adeta ikiye katlanan otomobilin sürücü mahallinde sıkışan şahsın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından çıkartılması için çalışma yapıldı.

Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından sürücünün cansız bedeni araçtan çıkarılabildi.

Tabutla cenaze aracına konulan şahsın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tokat'ta direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti VİDEO









