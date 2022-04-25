Devlet kurumlarında iş bulma ve adam yerleştirme vaadi ile 160 vatandaşı 1 milyon 350 bin lira dolandıran 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ta yaşayan vatandaşları devlet kurumlarında iş bulma ve adam yerleştirme vaadiyle dolandıran şahıslar, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Bu kapsamda kentte operasyon düzenlenirken, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde de teknik ve fiziki çalışmalar yapıldı.

1 milyon 350 bin TL'lik vurgun

Çalışmalar kapsamında 160 vatandaşın dolandırıldığı, mağdur vatandaşlar tarafından şüphelilerin banka hesaplarına yaklaşık 1 milyon 350 bin TL paranın aktarıldığı tespit edildi.

Tokat’ta dolandırıcılara polis baskını: 4 gözaltı ViDEO

4 şüpheli yakalandı

Olayla ilgili süren soruşturmada, 4 kişi ve bu şahıslarla irtibatlı 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İHA’nın haberine göre, şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, firari 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.