Tarım arazileri dolu nedeniyle zarar görürken, İl Tarım Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, arazilerde hasar tespit çalışmasına başladı.

Tokat'ta dün sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Yağış nedeniyle 20 köyde meyve ağaçları, ekili tarım arazileri zarar gördü.

Oluşan hasar maddi zarara neden olurken, 10 kişilik bir ekip hasar tespit çalışmasına başladı.

20'YE YAKIN KÖY ETKİLENDİ

Tokat İl Tarım Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Cengiz Dertli, 20'ye yakın köyün yağışlardan olumsuz etkilendiğini söyledi.

İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin zarar gören köylerde 10 ekiple tespit çalışması yaptığını belirten Dertli, yasal mevzuatlar çerçevesinde çiftlerin zararlarının karışlanması için çalışma yapılacağını söyledi.

Tokat'ta dolu tarım arazilerine zarar verdi VİDEO





RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

Tokat merkeze bağlı Keşlik köyünde, sağanak yağışla birlikte oluşan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. 3 ahırın çatısı uçarak kullanılamaz hale geldi.

Rüzgarın etkisi ile uçan çatı parçaları, ağaçların dallarına takılı kaldı. Maddi hasarla atlatılan olayda köylüler, yaşadıkları korku dolu anları dile getirdi.





"BÜYÜK ZARARIMIZ VAR"

3 çocuk annesi Meliha Canikli, gözyaşı dökerek yaşadığı çaresizliği anlattı.

Fırtınadan ahırlarını büyük zarar gördüğünü belirten Canikli, “Ahırlarımızın çatıları tamamen uçtu. Samanlarımız açıkta kaldı. Yapacak bir şeyimiz yok, büyük zararımız var” dedi.

"ÖNÜNE GEÇİLMEYECEK BİR OLAY"

Keşlik Köyü Muhtarı Murat Kışla, yaşadıkları çaresizliği dile getirerek, “Dünkü olay Rabbimin bir afatıydı. Önüne geçilemeyecek bir olay.

Bütün mahsullerimiz çatılarımız zarar gördü. Yem bitiklerimiz, sebzelerimiz, meyvelerimiz kalmadı” diye konuştu.

Çiftçi Osman Kışla ise fırtına, yağmur ve dolu yağışından ekili arazileri ile birlikte tüm meyve ağaçlarının zarar gördüğünü söyledi.



