Tokat'ta drift yapan alkollü sürücüye para cezası

Birer gün arayla aynı yerde drift yapan sürücüye 17 bin 919 lira para cezası kesilirken, sürücü belgesine 8 ay süreyle el konuldu.

Tokat'ın Zile ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen M.E., 60 ABT 132 plakalı otomobili ile drift yaparken, polis ekipleri tarafından mobese kameralarından tespit edildi.

Zile Caddesi üzerinde durdurulan M.E.'nin, bir gün önce de aynı yerde drift yaptığı belirlendi.

17 BİN 919 LİRA CEZA

Sürücü M.E.'ye drift yapmaktan 12 bin 282 lira, alkollü araç kullanmaktan bin 228 lira ceza kesildi. Ters yönde araç kullanmak, çevreye gürültü verecek şekilde araç kullanmak ve araç sigortası yaptırmamaktan da 4 bin 409 lira ceza uygulandı.

SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Toplam 17 bin 919 lira ceza işlem uygulanan M.E. hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatılarak, ehliyetine 8 ay el konuldu.