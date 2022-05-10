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    Tokat’ta düğünde havaya ateş edenler, jandarma operasyonuyla yakalandı

    Düğünde kalabalığın ortasında havaya ateş ettiği sosyal medyadaki görüntülerden tespit edilen 6 şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
    • 10.05.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 15:01
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    Tokat’ta düğünde havaya ateş edenler, jandarma operasyonuyla yakalandı

    Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Akça köyünde, bir düğünde havaya ateş açıldı.

    O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada da paylaşılınca, Tokat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği sanal devriye faaliyetlerine takıldı.

    S.E., Y.Ç. ve Y.T.'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler, mercek altına alındı.

    DHA’nın haberine göre; görüntülerden yola çıkan ekipler, yapılan araştırmada 6 kişiyi tespit etti.

    Adreslerine baskın düzenlendi

    Erbaa Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen arama kararıyla, şahısların adreslerine baskın düzenlendi.

    Evlerdeki aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

    Tokat’ta düğünde havaya ateş edenler, jandarma operasyonuyla yakalandı VİDEO

    Düğün sahibine para cezası

    Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Düğün sahibine ise 581 TL ceza uygulandı.

    Tokat’ta düğünde havaya ateş edenler, jandarma operasyonuyla yakalandı #1

    Tokat’ta düğünde havaya ateş edenler, jandarma operasyonuyla yakalandı #2

    Tokat’ta düğünde havaya ateş edenler, jandarma operasyonuyla yakalandı #3


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