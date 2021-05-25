Tandırdan çıkan yangın kısa sürede büyüdü, içinde hayvanların bulunduğu ahıra sıçradı. Dumandan etkilenen bir danaya, itfaiyeye eri tarafından suni teneffüs yapıldı.

Tokat’ın Zile ilçesi Orta Mahalle’de bulunan bir iş evinde, tandırda başlayan yangın içinde büyükbaş hayvanlar bulunan ahıra sıçradı.

Yangının fark edilmesi ile, ekiplere haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan ahırdaki hayvanları kurtarmanın mücadelesini verdi.

AHIRDAN ÇIKARILDI

Bir dana, dumandan etkilenmiş halde ahırdan çıkarıldı.

İtfaiye erlerinden biri, danayı hayata döndürebilmek için suni teneffüs yaptı.

KALP MASAJI YAPILDI

Daha sonra hayvana oksijen tüpü ve kalp masajı ile müdahale edildi.

Tüm çabalara rağmen, dumandan zehirlenen dana kurtarılamadı. Dana ile bir inek, çıkan yangında telef oldu.

“ZİNCİR İLE BAĞLI OLDUKLARI İÇİN KURTULAMAMIŞ”

Danaya suni teneffüs yapan itfaiye çavuşu Mustafa Aktuz, olay anına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Dana ve annesi zincirle bağlı oldukları için kurtulamamış. Karbon monoksitten zehirlenmişlerdi. İnek ahırda ölmüş, dananın kalp atışları vardı. Ama kurtaramadık. Çok üzgünüm."

Tokat’ta, dumandan etkilenen danaya itfaiye suni teneffüs yaptı VİDEO

