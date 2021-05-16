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    Tokat'ta durdurmaya çalıştığı traktörün altında kaldı

    Park halindeyken aniden hareket eden traktörü durdurmak için üstüne çıkan Sadi Urgan(63), yamaçtan uçan aracın altında kalınca yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 16.05.2021 - 16:29
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    Tokat'ta durdurmaya çalıştığı traktörün altında kaldı

    Tokat'ın Erbaa ilçesinde Sadi Urgan'a ait evinin bahçesinde park halindeki traktör, aniden hareket etmeye başladı.

    Durumu fark eden Sadi Urgan durdurmak için traktöre bindi.

    TRAKTÖRLE BİRLİKTE DÜŞTÜ

    Panik yaşayan ve traktörü durduramayan Urgan, evin yakınlarında bulunan 5 metrelik yamaçtan traktörle düştü..

    Traktörün altında kalan Urgan, hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Sadi Urgan'ın cesedi, traktörün vinçle kaldırılmasının ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı.

    Urgan'ın cansız bedeni Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.


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