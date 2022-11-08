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    Tokat'ta elektrik panosu bomba gibi patladı

    Tokat'ta bomba gibi patlayan elektrik panosu akşamın karanlığını aydınlattı.
    • 08.11.2022 - 21:14
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 21:28
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    Tokat'ta elektrik panosu bomba gibi patladı

    Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi karşısında bulunan elektrik panosunda patlama meydana geldi.

    Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde patlama anında çıkan kıvılcımlar gecenin karanlığını aydınlattı.

    Çevrede bulunan vatandaşların ihbar üzerine itfaiye ekipleri yangın müdahalesi etti. Kısa sürede söndürülen yangın maddi hasarla atlatıldı.

    "Bayağı bir ses çıktı, 5 dakikaya yakın yandı"

    Ekipler mahalleye yeniden elektrik verilebilmesi için çalışma başlattı. Esnaf Muharrem Dalkın, panodan dumanlar çıkması ile birlikte patlama olduğunu söyledi.

    İHA'nın aktardığına göre korku dolu anlar yaşadıklarını belirten Dalkın, "Bayağı bir ses çıktı, 5 dakikaya yakın yandı. Kısa süreli korku ve panik yaşadık. Ekiplere haber verdik kısa sürede müdahale etiller" dedi.

    Tokat'ta elektrik panosu bomba gibi patladı VİDEO

    Tokat ta elektrik panosu bomba gibi patladı #1

    Tokat ta elektrik panosu bomba gibi patladı #2

    Tokat ta elektrik panosu bomba gibi patladı #3

    Tokat ta elektrik panosu bomba gibi patladı #4


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