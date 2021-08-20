Tokat'ta eşini 23 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklandı

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanan Özlem Ağ, "Adalet yerini buldu. Dün haberlerden öğrendim tutuklanma kararının çıktığını. Umarım hak ettiği cezayı alır" dedi.

Tokat'ta yaşayan Özlem Ağ, eşi Samet Ağ ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ocak ayında evi terk etti.

Evi terk ettikten sonra boşanma davası açan Özlem Ağ'ı ikna etmek isteyen eşi Samet Ağ, Mülk köyüne geldi.

İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya döndü.

Kavga sonucu Samet Ağ, eşi ile kayınpederi Mehmet Demirel'i bıçakladı.

Eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ, kayınpederini ise bacağından yaraladı.

Özlem Ağ ile bacağından yaralanan babası, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 AY SONRA TAHLİYE OLDU

Olay sonrası gözaltına alınan Samet Ağ, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Cezaevinde 3 ay kalan Ağ'ın avukatı, müvekkilinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması için başvurdu.

Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemeden delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, mahkemeden tahliye talep etti.

Samet Ağ, 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 16 Temmuz'da CMK'nın 109/3-b maddesi kapsamında; yurt dışına çıkmama, adli kontrol tedbirleri, her hafta cuma günü saat 08.00- 20.00 saatlerinde adresinin bulunduğu en yakın kolluk karakoluna imza atma koşuluyla tahliye edildi.

Özlem Ağ'ın avukatı aracılığı ile mahkemeye yaptığı itiraza rağmen, tahliye kararı geri çekilmedi.

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YENİDEN TUTUKLANDI

Samet Ağ'ın tahliye kararının ardından, Özlem Ağ'ın dün yaptığı açıklamalar sonrası Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine mahkeme, Samet Ağ hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı.

Taşçiftlik köyünde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Samet Ağ, dün gece çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tekrar tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

"ARTIK KORKMUYORUM.."

Kararı değerlendiren Özlem Ağ, "Adalet yerini buldu. Dün haberlerden öğrendim tutuklanma kararının çıktığını. Umarım, hak ettiği cezayı alır, bir daha kimseye bir şey yapmasın. Umarım, böyle bir olay hiçbir kimsenin başına gelmez.

Onlarca şiddet gören kadın var. Zor durumda olanlar var. Hayatlarını kaybedenler var.

Umarım, kimse benim yaşadığımı ya da diğerlerinin yaşadığını yaşamaz. Bundan sonra erkek terörü son bulur. Tek isteğim, hak ettiği cezayı alsın. Artık korkmuyorum. Güvendeyim." dedi.

"ADALETE GÜVENİMİZ SONSUZ"

Baba Mehmet Demirel ise "Adalete bundan sonra güvenimiz sonsuz. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Kadın şiddet olaylarını kimseye yaşatmasın." diye konuştu.