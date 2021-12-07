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    Tokat'ta eşinin baba evini silahla basan şahıs, tutuklandı

    Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşinin babasının evine silahlı baskın düzenleyen ve koruma kararı bulunan kadının evinin önünde bekleyen bir jandarmayı yaralayan koca tutuklandı.
    • İHA
    • 07.12.2021 - 21:40
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    Tokat'ta eşinin baba evini silahla basan şahıs, tutuklandı

    Tokat merkeze bağlı Çerçi köyünde Ömer Solmaz, boşanma aşamasındaki 26 yaşındaki eşi Hacer Solmaz’ın babasının evine silahlı saldırı düzenledi.

    KORUMA KARARINI HİÇE SAYDI, JANDARMAYI YARALADI

    Koruma kararı olan kadının evinin önünde bekleyen jandarmayı yaralayan Ömer Solmaz, yakalanarak gözaltına alındı. Merkez ilçe jandarma komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan şahıs, Tokat Adliyesine sevk edildi.

    TUTUKLANDI

    Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçlaması ile Ömer Solmaz tutuklandı. Şahıs, Çamlıbel T tipi cezaevine gönderildi.

    Tokat ta eşinin baba evini silahla basan şahıs, tutuklandı #1

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