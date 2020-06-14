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    Tokat'ta ezilmekten son anda kurtulan motosikletli

    Yayalara çarpmamak için manevra yaptığı sırada yere düşen motosikletli, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
    • İHA
    • 14.06.2020 - 12:14
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    Tokat'ta ezilmekten son anda kurtulan motosikletli

    Tokat'ın Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde, seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsünün önüne, park halinde olan minibüsün arasından aniden yayalar çıktı.

    Motosikletli genç yolun karşısına geçmek isteyen anne ile çocuğuna çarpmamak için manevra yapınca dengesini kaybederek yere düştü.

    ARACIN ALTINDA KALIYORDU

    Aynı yönde ilerleyen bir otomobil sürücüsü ise önünde yere düşen şahsa çarpmamak için direksiyonu son anda sola kırdı. Her iki araç sürücüsünün de hızlı olmaması büyük bir kazanın yaşanmasını önledi.

    Tokat'ta ezilmekten son anda kurtulan motosikletli

    SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

    Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan genç çevredekilerin yardımı ile ayağa kalkarak yoluna devam etti.

    Yaşanan kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.

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