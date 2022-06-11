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    Tokat'ta feci kaza: 2'si çocuk 8 yaralı

    Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı yöne geçerek bir diğer otomobile çarptı. Yaşanan kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 11.06.2022 - 17:42
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    Tokat'ta feci kaza: 2'si çocuk 8 yaralı

    Tokat- Yeşilyurt karayolunun Bedirkale köyü civarında feci kaza yaşandı.

    Hasan S. idaresindeki 60 ACJ 571 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek Serkan İ. idaresindeki 60 ACA 853 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

    AFAD müdahale etti

    Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışanlara kurtarma ekipleri müdahale etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçta sıkışan bir kişi bulunduğu yerden çıkartıldı.

    2'si çocuk 8 yaralı

    Kazada 2'si çocuk toplamda 8 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

    Tokat ta feci kaza: 2 si çocuk 8 yaralı #1

    Tokat ta feci kaza: 2 si çocuk 8 yaralı #2

    Tokat ta feci kaza: 2 si çocuk 8 yaralı #3

    Tokat ta feci kaza: 2 si çocuk 8 yaralı #4

    Tokat ta feci kaza: 2 si çocuk 8 yaralı #5


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