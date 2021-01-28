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    Tokat'ta fırtına çatıları uçurdu

    Gece saatlerinde etkisini artıran fırtına, evin çatılarına zarar verdi.
    • İHA
    • 28.01.2021 - 09:52
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    Tokat'ta fırtına çatıları uçurdu

    Tokat’ın Erbaa ilçesinde fırtına, etkisini gösterdi.

    Gece yarısından sonda etkisini arttıran fırtına, bir mağazanın çatısını uçurdu.

    Rüzgarın etkisi ile uçan çatı, seyir halindeki bir aracın üstüne düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

    EVİN ÇATILARI ZARAR GÖRDÜ

    Yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Hızı zaman zaman saatte 90 kilometreye çıkan fırtına, çok sayıda binanın çatısına hasar verdi.

    Uğur Boral Caddesi ve Yeşilyurt Mahalleleri'nde hasarlar meydana geldi.

    Tokat'ta fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi ViDEO

    Tokat ta fırtına çatıları uçurdu #1

    Tokat ta fırtına çatıları uçurdu #2

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