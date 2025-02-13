AA & Ensonhaber
Tokat'ın Erbaa ilçesi Erek Mahallesi'nde bulunan parke fabrikasında araç garajının çatısının çöktüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İş yerinin kamerasına yansıyan kayıtlarda garajda çalışmalarını sürdüren işçilerin çatının çökmesiyle hızla kaçışmaları, ortalığı yoğun bir tozun kaplaması görülüyor.
1 İŞÇİ YARALANDI
Kamyonların park edildiği garajın çatısının çökmesi sunucu yaralanan işçi Engin Can Erol (46), sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.
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