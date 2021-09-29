Tokat'ta genç kızın ölümüne neden olan sanık tahliye edildi

Havaya ateş ederek Büşra'yı hayattan koparan zanlının tahliyesi tepkilere neden oldu. Kararın ardından ailesi sinir krizi geçirdi.

Tokat'ta 31 Aralık 2020 tarihinde kuzeni ile birlikte kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar bir anda yere yığıldı.

Baygınlık geçirdiği zannedilen genç kız olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede Konyar'ın başına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Genç kız yoğun bakım servisinde 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri merminin geldiği açından yola çıkarak kapsamlı bir çalışma yaptı. 4 Mahallede çalışma yapan ekipler merminin geldiği bölgeyi tespit etti.

Bölgede görülen şüpheli aracın sürücünü gözaltına alan polis ekipleri, şüpheli Ö.K.’yi sorguladıktan sonra olayı netleştirerek cezaevine gönderdi.

Yaşanan olayın karar davası Tokat Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık, söz alarak “Böyle bir şey olmasını kim ister. Çok pişmanım çok üzgünüm” dedi.





TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın yargılama sürecindeki davranışları, gözaltı ile tutuklulukta geçirdiği süreler ile verilen ceza miktarı dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

AİLESİ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Genç kızın ailesi ve yakınları kararın ardından sinir krizi geçirdi. Konyar'ın kız kardeşi baygınlık geçirdi. Adliye salonunda feryat eden anne Nakşiye Konyar, gözyaşlarına boğuldu.

Adliye çıkışında tepkisini dile getiren anne Konyar, “Büşra’yı çek herkes duysun. Meclise gitsin Büşra. Adalet yok” dedi.

"MERMİYİ SIKTIĞI ZAMAN DÜŞÜNECEKTİ"

Baba İbrahim Konyar ise, “Bu ülkede adalet diye bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti adaletine inanmıyoruz. Taksirli bilinçsiz suç diyor. Böyle bir şey var mı? O katil mermiyi sıktığı zaman düşünecekti. Biz evladımızı istiyoruz geri getirsinler. Bu anneye, bize yazık değil mi?” diye konuştu.