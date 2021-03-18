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    Tokat’ta gizli buzlanma: 3 araç şarampole uçtu

    Meydana gelen gizli buzlanma sebebi ile 3 araç yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada ölen olmadı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 18.03.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 09:51
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    Tokat’ta gizli buzlanma: 3 araç şarampole uçtu

    Tokat’ta meydana gelen gizli bulanma sebebi ile 3 ayrı trafik kazası meydana geldi.

    Tokat-Sivas karayolu Yatmış köyü yakınlarında meydana gelen kazada sürücü Sadık A., idaresindeki tırın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    BARİYERLERE UÇTU

    Yoldan çıkan sürücü karşı şeride geçmesinin ardından, bariyerlere uçtu.

    Ardından tekrar kendi şeridine geçen tır, şarampole uçtu.

    MADDİ HASAR OLUŞTU

    Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

    Kazada karşı yönden bir aracın gelmemesi ise olası bir faciayı engelledi.

    Tırda, ağır maddi hasar meydana geldi.

    Tokat’ta gizli buzlanma: 3 araç şarampole uçtu #1

    YOLDAN ÇIKTI

    Gizli buzlanma nedeni ile bir diğer kazada ise Tahsin T. kontrolündeki hafif ticari aracın yoldan çıkması ile meydana geldi.

    Yoldan çıkan araç şarampole uçtu.

    Tokat’ta gizli buzlanma: 3 araç şarampole uçtu #2

    3 KİŞİ YARALANDI

    Kazada 3 üç kişi yaralanırken, araç sürücüsü yara almadan attı.

    Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar ambulansla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

    Tokat’ta gizli buzlanma: 3 araç şarampole uçtu #3

    ŞARAMPOLE UÇTU

    Tokat istikametine seyir halinde olan bir otomobil de gizli buzlanma sebebi ile şarampole uçtu.

    Kaza maddi hasarla atlatıldı.

    Tokat’ta gizli buzlanma: 3 araç şarampole uçtu #4

    ÖNLEMLER ALINDI

    Karayolları ekipleri bölgede çalışmalara başladı.

    Trafik ve jandarma ekipleri kazaları önlemek için bölgede önlemler aldı.

    Tokat’ta gizli buzlanma kazalara neden oldu VİDEO

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