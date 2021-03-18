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- Tokat’ta gizli buzlanma: 3 araç şarampole uçtu
Tokat’ta gizli buzlanma: 3 araç şarampole uçtu
- İHA
- 18.03.2021 - 09:22
- Güncelleme : 18.03.2021 - 09:51
Tokat’ta meydana gelen gizli bulanma sebebi ile 3 ayrı trafik kazası meydana geldi.
Tokat-Sivas karayolu Yatmış köyü yakınlarında meydana gelen kazada sürücü Sadık A., idaresindeki tırın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
BARİYERLERE UÇTU
Yoldan çıkan sürücü karşı şeride geçmesinin ardından, bariyerlere uçtu.
Ardından tekrar kendi şeridine geçen tır, şarampole uçtu.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kazada karşı yönden bir aracın gelmemesi ise olası bir faciayı engelledi.
Tırda, ağır maddi hasar meydana geldi.
YOLDAN ÇIKTI
Gizli buzlanma nedeni ile bir diğer kazada ise Tahsin T. kontrolündeki hafif ticari aracın yoldan çıkması ile meydana geldi.
Yoldan çıkan araç şarampole uçtu.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada 3 üç kişi yaralanırken, araç sürücüsü yara almadan attı.
Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.
ŞARAMPOLE UÇTU
Tokat istikametine seyir halinde olan bir otomobil de gizli buzlanma sebebi ile şarampole uçtu.
Kaza maddi hasarla atlatıldı.
ÖNLEMLER ALINDI
Karayolları ekipleri bölgede çalışmalara başladı.
Trafik ve jandarma ekipleri kazaları önlemek için bölgede önlemler aldı.