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    Tokat’ta göle uçan araçtaki 4 kişiyi balıkçılar kurtardı

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç Almus Baraj Gölü'ne uçtu. Suya gömülen araçtaki 4 kişi, bu sırada gölde bulunan balıkçı teknesindeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
    • İHA
    • 14.09.2020 - 07:25
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    Tokat’ta göle uçan araçtaki 4 kişiyi balıkçılar kurtardı

    Tokat’ın Almus ilçesi Karadere Köprüsü mevkisinde Murtaza Aslan (55) yönetimindeki 34 FJY 89 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Almus Baraj Gölü'ne uçtu.

    Bu sırada gölde bulunan balıkçı teknesindeki kişiler, suya gömülen araçtaki 4 kişiyi kurtararak karaya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada sürücü ile birlikte yaralanan araçtaki Aşur, Zeynep ve İpek Aslan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Tokat’ta göle uçan araçtaki 4 kişiyi balıkçılar kurtardı #1

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tokat’ta göle uçan araçtaki 4 kişiyi balıkçılar kurtardı #2

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