Tokat’ta husumet yaşadı, Esenyurt'ta bulup öldürdü

Aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen kişiyi öldüren katil zanlısı ve 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili bir şüpheli ise serbest kaldı.