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- Tokat’ta husumet yaşadı, Esenyurt'ta bulup öldürdü
Tokat’ta husumet yaşadı, Esenyurt'ta bulup öldürdü
Aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen kişiyi öldüren katil zanlısı ve 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili bir şüpheli ise serbest kaldı.
- DHA
- 26.02.2021 - 10:39
Gürsel Gürbüz, Doğan P. ile alacak verecek meselesi yüzünden husumet yaşadığı için Tokat'tan ayrıldı.
Gürbüz İstanbul'a taşınarak, Esenyurt'a yerleşti.
Doğan P., Gürsel Gürbüz'ü 18 Şubat perşembe günü saat 20.00 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi Gazi Caddesi'nde vurdu.
KİRALADIĞI ARAÇLA KAÇTI
Şüpheli daha önceden kiraladığı araçla kaçtı.
Doğan P. hayatını kaybederken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Doğan P. ile birlikte 5 şüpheli gözaltına alındı.
4 ZANLI TUTUKLANDI
Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Doğan P., Coşkun P., Dursun P. ve Selçuk K. tutuklanırken, Sefer P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.