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- Tokat'ta husumetli ailelerin silahlı kavgasında kan aktı
Tokat'ta husumetli ailelerin silahlı kavgasında kan aktı
- DHA
- 23.03.2022 - 20:56
- Güncelleme : 23.03.2022 - 21:13
Akşam saatlerinde Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kızkayası köyünde meydana gelen olayda, kız kaçırma meselesinden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Şahin ve Unutmaz ailelerinin fertleri, ilçe merkezinde karşılaştı.
AV TÜFEĞİYLE VURULAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Aralarında başlayan tartışma, köye döndüklerinde kavgaya dönüştü. Kavgada Musa Ş., Serhat Unutmaz'ı av tüfeği ile vurdu. Yakınlarının araçla Turhal Devlet Hastanesi'ne götürdüğü ağır yaralı Serhat Unutmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Tokat'ta husumetli ailelerin silahlı kavgasında kan aktı VİDEO
YARALANAN 2 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Hacı Osman Ş. ve Musa Ş. ise hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Tedavi sonrası Hacı Osman Ş. ve Musa Ş. ile Güler Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliği ise gerginlik yaşanmaması için Kızkayası köyü girişinde güvenlik önlemi aldı.