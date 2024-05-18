Tokat'ta ihbara gidilen evde patlama: 5'i jandarma 7 yaralı Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ihbar üzerine gittikleri evde meydana gelen patlamada, 5’i jandarma personeli 7 kişi yaralandı.

İHA

Tokat'ın Erbaa ilçesinde aldıkları bir ihbar üzerine Karayaka beldesi Hürmüzlü köyünde bulunan bir bağ evine giden jandarma ekiplerinin eve girdikleri sırada patlama meydana geldi.

5 jandarma personeli ve 2 kişi yaralandı

İddiaya göre 5 jandarma personeli ile Sefa K. ve Ahmet K. isimli kişiler yaralandı.

Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

2 yaralının durumu ağır

Yaralılar Erbaa ilçesinde yapılan ilk müdahalenin ardından 2'si asker 4 kişi Tokat Devlet Hastanesine ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Terör saldırısı değil

Hastanede yaralıları ziyaret eden AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan,

Erbaa ilçemizde bir bağ evinde yaşanan patlamada 7 vatandaşımız yaralandı. Yaralılardan 5'i asker. Tıbbi müdahale devam ediyor. Yetkililerden öğrendiğimiz kadar terör saldırısı değil, soruşturma devam ediyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz

dedi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Hatipoğlu,

Erbaa ilçemizin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan jandarma personelimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma titizlikle yapılmaktadır. Ancak ilk bulgulara göre olayın aileler arası bir husumetten kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyururum

ifadelerine yer verdi.

Yaralıların isimleri ise şöyle:

Ahmet Karaçoban (63), Sefa Can Karaçoban (29) ile askerler Muhammed Avcı (25), Mustafa Evkay (32), Burak Muslurget (30), Alperen Songül (28),

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)