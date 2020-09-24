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    Tokat'ta iki aile birbirine girdi: 8 yaralı

    Tokat'ta iki aile arasında yaşanan kavgada 8 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 24.09.2020 - 05:48
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    Tokat'ta iki aile birbirine girdi: 8 yaralı

     

    Tokat Oğulbey Mahallesi'nde Ertekin ve Çelikel aileleri arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

    SOPA, BIÇAK VE TABANCA KULLANILDI

    Sopa, bıçak ve tabancanın da kullanıldığı kavgada her iki aileden toplam 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi.

    Tokat ta iki aile birbirine girdi: 8 yaralı #1

    POLİS MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

    Gerginliğin devam ettiği mahallede iki aile bireyleri arasında yeni bir kavga yaşanmaması için olay yerinde çevik kuvvet ve özel hareket polisleri görevlendirildi.

    Tokat ta iki aile birbirine girdi: 8 yaralı #2

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    Tokat ta iki aile birbirine girdi: 8 yaralı #8

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