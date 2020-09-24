Tokat'ta iki aile birbirine girdi: 8 yaralı

Tokat'ta iki aile arasında yaşanan kavgada 8 kişi yaralandı.

Tokat Oğulbey Mahallesi'nde Ertekin ve Çelikel aileleri arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

SOPA, BIÇAK VE TABANCA KULLANILDI

Sopa, bıçak ve tabancanın da kullanıldığı kavgada her iki aileden toplam 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi.

POLİS MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Gerginliğin devam ettiği mahallede iki aile bireyleri arasında yeni bir kavga yaşanmaması için olay yerinde çevik kuvvet ve özel hareket polisleri görevlendirildi.