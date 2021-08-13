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- Tokat'ta iki arkadaş çayın ortasında mahsur kaldı
Tokat'ta iki arkadaş çayın ortasında mahsur kaldı
Böğürtlen toplamak için Kelkit Çayı üzerindeki adacığa çıkan Dursun Ekiz ile Mustafa Bolat, suyun yükselmesi sonucu mahsur kaldı. İki arkadaş, bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- DHA
- 13.08.2021 - 13:19
- Güncelleme : 13.08.2021 - 15:05
Tokat'ın Erbaa ilçesi Doğanyurt köyünde yaşayan ve arkadaş oldukları öğrenilen, 53 yaşındaki Dursun Ekiz ile 57 yaşındaki Mustafa Bolat, böğürtlen toplamaya gitti.
İki arkadaş böğürtlen toplamak için Kelkit Çayı'na geldi. Kelkit Çayı'na gelen arkadaşlar baraj kapaklarının açılıp, su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı.
İKİ ARKADAŞI İTFAİYE KURTARDI
İki arkadaş, ekipleri arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye, Erbaa Belediye itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, botla adacığa geçerek 2 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı.