Haberler

3. Sayfa Haberleri

Tokat'ta iki arkadaş çayın ortasında mahsur kaldı

Tokat'ta iki arkadaş çayın ortasında mahsur kaldı

Böğürtlen toplamak için Kelkit Çayı üzerindeki adacığa çıkan Dursun Ekiz ile Mustafa Bolat, suyun yükselmesi sonucu mahsur kaldı. İki arkadaş, bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.