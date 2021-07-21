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    Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

    Çarpmanın etkisi ile araçlar savrulurken, yaralanan 7 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İki aracın hurdaya döndüğü kazaya ilişkin, polis ekipleri inceleme başlattı.
    • İHA
    • 21.07.2021 - 08:48
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    Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

    Tokat’ın Niksar ilçesinde Ömer A. idaresindeki 60 NS 309 plakalı otomobil ile Emre S. idaresindeki 60 NK 089 plakalı otomobil sollama yaptığı sırada kafa kafaya çarpıştı.

    ARAÇLAR SAVRULDU

    Çarpışmanın etkisi ile araçlar yol dışına çıkarak, savruldu.

    Her iki otomobilin sürücüsü ile birlikte, araçlarda yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı.

    Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Polis ekipleri kazayla ilgili incelme başlattı.

    Tokat ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı #1

    Tokat ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı #2

    Tokat ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı #3

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