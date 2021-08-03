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    Tokat'ta ilginç kaza: Yaya otomobilin üzerine koştu

    Üzerine koştuğu otomobilin çarptığı şahsın, taklalar atıp yere yığıldığı o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 03.08.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 18:03
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    Tokat'ta ilginç kaza: Yaya otomobilin üzerine koştu

    Tokat Eski Niksar yolu kavşağında, gece saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya, bir anda seyir halinde olan otomobilin üzerine doğru koşmaya başladı.

    Neye uğradığını şaşıran sürücü aracı durduramazken, yaya birkaç metre otomobilin üzerinde ilerledikten sonra yere düştü. Otomobil ise kaza sonrası hızla olay yerinden uzaklaştı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Yaralanan şahsa yoldan geçen vatandaşlar yardım ederken, yaşanan o anlar ise çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi.

    Tokat'ta ilginç kaza: Yaya otomobilin üzerine koştu

    Tokat ta ilginç kaza: Yaya otomobilin üzerine koştu #1

    Tokat ta ilginç kaza: Yaya otomobilin üzerine koştu #2

    Tokat ta ilginç kaza: Yaya otomobilin üzerine koştu #3

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