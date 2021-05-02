Tokat’ın Reşadiye ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü, insan zinciri oluşturularak kurtarıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Güvendik köyü Delice Deresi mevkisinde meydana gelen olayda, Mehmet T. idaresindeki cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Bir kayaya çarparak yan yatan araçtan sürücü kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Sedyeye alınan şahsı bulunduğu yerden çıkarmak ise kolay olmadı.

İNSAN ZİNCİRİ YAPILDI

Oldukça dik olan araziden yaralı şahıs insan zinciri oluşturularak çıkartıldı. Ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın görgü tanığı Güvendik Köyü Muhtarı Yusuf Erdem, önünde seyir halinde olan cipin bir anda gözden kaybolduğunu söyledi.

Kazayı fark ettiğinde araçtan inerek yaralanın yardımına koştuklarını belirten Erdem, sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdiklerini kaydetti.

Tokat'ta insan zinciri oluşturup yaralıyı uçurumdan çıkardılar VİDEO

























