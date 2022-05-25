Tokat'ta, ishal şikayeti ile hastaneye başvuran çocuk sayısı arttı

Son 1 haftadır Tokat Devlet Hastanesi'nin acil servislerine kusma, ishal ve ateş belirtisi ile başvuran çocuk sayısı arttı. Uzm. Dr. Kaymakçı, gastroenterit hastalıkların artışta olduğunu söyledi.

Tokat’ta, son bir haftadır çocuklarda ishal, kusma ve ateş belirtisi ile acil şikayetleri arttı.

Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi ve polikliniklerinde, yoğunluk oluştu. Çocuklar hem yataklı servislerde hem ayakta bağırsak enfeksiyonu şüphesi ile tedavi edildi.

Uzmanlar, virüs kaynaklı hastalıklara karşı hijyen uyarısında bulundu. Maske kullanımının kalkması ile birlikte okullarda çocukların hastalığı birbirine bulaştırma riskinin arttığı ifade edildi.

“Gastroenterit hastalıklarda mevsimsel olarak bir yayılma, bir artış var”

Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Cansu Kaymakçı, son haftalarda çocuk acil servis ve polikliniklerinde yoğunluk yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle ishal, kusma, karın ağrısı, ateşle giden gastroenterit (bağırsak iltihabı) dediğimiz hastalıklarda mevsimsel olarak bir yayılma, bir artış var. Pandemiden yeni çıkıldı, okullarda maske yasağı kalktığı için tabii mikropların mevsimi diyelim. Her mevsimde mevsimsel salgınlar görüyoruz. Ancak korkutucu bir süreç değil. Her yıl benzerini yaşadığımız bir süreç esasen. Sadece biraz daha şiddetli geçiyor, daha yoğun geçiyor bu sene.”

Tokat’ta çocuk hasta sayısında yoğunluk yaşanıyor VİDEO







“Sıvı dengesini sağlamak en önemlisi”

Hastalığın yayılmamasına karşı hijyen uyarısında bulunan Kaymakçı, şu sözleri kullandı:

“Hastalık; yıkanmayan sebzeden, meyveden, başka mikrobu taşıyan birisinin eline, dokunduğu bir şeye temas etmekten kaynaklanabiliyor. Onun dışında genelde insanlar özellikle çocuklar birbirine aktarıyor. Büyüklerin daha hafif atlatmasının sebebi hepsinin çocuklukta geçirmiş olması. Genel olarak sıvı dengesini sağlamak en önemlisi.





"Herhangi bir ilaç gerektirmiyor"

Sıvıyı kaybetmedikten sonra bu hastalık vücudun kendi kendine de mücadele edebildiği hastalıklar. Çünkü virüs kaynaklı, aslında herhangi bir ilaç gerektirmiyor. Şekerli, yağlı gıdalardan, paketli gıdalardan uzak durduğumuz bir dönem geçirip katı yemese de çocukların sıvı aldığına özen gösterirsek yavaş yavaş mikrobu içsel kusma yoluyla atıyor. Sıvısız kalmamaları önemli olan tek şey. El yıkamayı küçük yaşlarda öğretmemiz çok önemli. El yıkama alışkanlığı ilk önce insana bir şey kazandırmıyormuş gibi geliyor ama uzun vadede çok çok fayda edecek bir çözüm. Zaten meyvelerin, sebzelerin yıkanması, annelerin dikkat ettiği şeyler.”

Yaklaşık 3-5 günde hastalığın kötü kısmının bittiğini ifade eden Kaymakçı, “İştahın geri dönmesi biraz sürüyor ama tehlikeli kısmı zaten kusma, ishalle aşırı sıvı kaybı olan kısım. 3-5 günden uzun sürmüyor genelde. Her yaşta görebiliyoruz ama 1-5 yaş arası daha küçük çocuklarda tabii daha önce mikropla tanışmadıkları için daha şiddetli geçebiliyor.” ifadelerini kullandı.