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    Tokat’ta itfaiye erleri, bataklığa düşen ineği kurtarmak için seferber oldu

    İtfaiye erleri, bataklığa düşen ineği kurtarabilmek için hayvanın çevresini elleri ile kazdı. Kepçe ile çekilen hayvan bataklıktan kurtarıldı.
    • DHA
    • 08.07.2021 - 17:57
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    Tokat’ta itfaiye erleri, bataklığa düşen ineği kurtarmak için seferber oldu

    Tokat’ın Erbağ ilçesine bağlı Erek Mahallesi'nde Halis Tonbaş isimli bir vatandaşa ait inek, otladığı sırada kum ocağının yanındaki bataklık alana girdi.

    Kısa sürede boynuna kadar bataklığa gömülen hayvan, geri dönemedi.

    Tonbaş, durumu itfaiye ekipleri haber verdi.

    HORTUMLAR BİRLEŞTİRİLDİ

    Olay yerine sevk edilen Erbağ Belediyesi itfaiye ekipleri ineği kurtarabilmek için çalışmalar başlattı.

    İtfaiye erleri, mahsur kalan hayvanın çevresini elleriyle kazdı.

    Hortumları birleştirerek halata dönüştüren itfaiye erleri ineği bağladı.

    Kum ocağının kepçesine bağlanan inek, mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

    Tokat’ta itfaiye erleri, bataklığa düşen ineği kurtarmak için seferber oldu VİDEO

    Tokat’ta itfaiye erleri, bataklığa düşen ineği kurtarmak için seferber oldu #1

    Tokat’ta itfaiye erleri, bataklığa düşen ineği kurtarmak için seferber oldu #2

    Tokat’ta itfaiye erleri, bataklığa düşen ineği kurtarmak için seferber oldu #3

    Tokat’ta itfaiye erleri, bataklığa düşen ineği kurtarmak için seferber oldu #4

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