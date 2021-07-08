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Tokat’ta itfaiye erleri, bataklığa düşen ineği kurtarmak için seferber oldu

Tokat’ta itfaiye erleri, bataklığa düşen ineği kurtarmak için seferber oldu

İtfaiye erleri, bataklığa düşen ineği kurtarabilmek için hayvanın çevresini elleri ile kazdı. Kepçe ile çekilen hayvan bataklıktan kurtarıldı.