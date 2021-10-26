Tokat'ta kamyonet 100 metreden uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Zile ilçesinde, kamyonetin 100 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde, saat 00.30 sıralarında Zile-Yıldıztepe yolunun 8'inci kilometresinde Cengiz Akan (32) yönetimindeki kamyonet, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, 1 YARALI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Cengiz Akan ile Ferhat Çertel (28) ve Ercan Çertel'in (33) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı Mehmet Ergür ise sağlık ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için ise aynı hastanenin morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.