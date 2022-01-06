Tokat'ta kaplıcada çıkan yangında kundaklama iddiası

Kaplıca tesisinde çıkan yangın maddi hasarla atlatılırken, iş yeri sahibi, açılışa hazırlanan tesisin benzin dökülerek kundaklandığını ileri sürdü.

Tokat'ın Sulusaray ilçe merkezinde yeni inşa edilen bir kaplıca tesisinin 4'üncü katında yangın çıktı.

Sulusaray Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Tesis sahibi Ömer Almamış, ay sonunda açılacak olan tesisin odalarına benzin dökülerek kundaklandığını ileri sürdü.

"BENZİN DÖKMEK VE ATEŞLEMEK KAYDIYLA BÖYLE BİR ZARARA UĞRAMIŞ DURUMDAYIZ"

Almamış, yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Sulusaray'ımıza ikinci bir termal kazandırmanın mutluluğunu, sevincini yaşıyorduk. Bu ayın 30’unda da açılışımız vardı. Ama gördüğünüz gibi maddi-manevi bayağı zarar vermişler. Bütün odalara benzin dökmek ve ateşlemek kaydıyla böyle bir zarara uğramış durumdayız. Maddi ve manevi bu bizi yıpratacak. Polis ekipleri gereken incelemeyi başlattı. Tesiste en az 1-2 milyon lira zararımız var." dedi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından tesiste inceleme yapıldı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ve itfaiye ekiplerinin raporu doğrultusunda yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi bekleniyor.