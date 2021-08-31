Tokat'ta kedinin düşürdüğü yavru karga, itfaiye tarafından kurtarıldı

Bir kedinin ağaç üstündeki yuvaya çıkarak yavru kargalara zarar verdiğini gören esnaf, itfaiyeye haber verdi. Ağaçtan düşen yavru karga, itfaiye tarafından yerine konuldu.

Tokat merkezdeki Gazi Osman Paşa Bulvarı'ndaki esnaf, bir kedinin ağaç üzerindeki yuvaya çıkarak iki yavru kargadan birini alıp kaçtığını, diğerini ise yere düşürdüğünü fark etti.

Esnaf yere düşen yavru kargayı korumaya alınırken, aynı zaman Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinden de yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, merdivenle yavru kargayı yeniden yuvaya koydu.

"KEDİ YEMESİN DİYE İTFAİYEYİ ARADIK"

Yardım isteyen esnaf İsmail Emekli "Kedi ağaca çıkıp yuvayı bozmuş. Bir yavruyu kapmış, diğerini de yere düşürmüş. Biz de yemesin diye bunu aldık. İtfaiyeyi aradık." dedi.

















